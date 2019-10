Exclusief voor abonnees Achraf Hakim 03 oktober 2019

Achraf Hakim, huurling van Real, maakte er twee voor Dortmund in Praag en zorgde zo in zijn eentje voor de 0-2-zege. Witsel, die net voor het kwartier zonder erg een stevige tik op het scheenbeen incasseerde, stond in de basis. Thorgan Hazard viel na 74 minuten in. (PJC)