Achilles Bocholt verlangt zijn titel LIONS-INITIA HASSELT 34-27 ACHILLES BOCHOLT-AALSMEER 29-24 ACHILLES BOCHOLT-LIONS31-28 INITIA HASSELT-AALSMEER 31-28 19 maart 2018

00u00 0

Handbal

Final four

Bene-Leaugue

Hassel liep via Köhlen na negen minuten 4-8 uit. De maximale voorsprong bedroeg zes doelpunten (6-11). Onder impuls van een sterke Ramos knabbelde Lions al snel aan de achterstand. Hasselt knoeide met de kansen waardoor het enkele minuten voor de rust 15-15 was. Ramos scoorde in de slotminuut van de eerste helft nog twee keer. Aan de rust was het 17-15. In de tweede helft liep Lions al snel uit tot 20-15. Hasselt speelde bijzonder slordig en was nergens meer. De Nederlanders liepen tot zeven doelpunten uit. Tien minuten voor tijd was Hasselt teruggekomen tot 28-23, maar uiteindelijk werd het toch 34-27.

HLN