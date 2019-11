Exclusief voor abonnees Achel wil zich opnieuw tonen tegen Roeselare VOLLEYbal euromillions league 16 november 2019

Aalst, Maaseik en Roeselare leiden de dans na vijf speeldagen. Gevolgd door het Noord-Limburgse Achel. Jawel, heel verrassend en niet onverdiend in vierde positie. De manschappen van coach Jan Meertens schitterden thuis in de kwartfinale van de beker - heenronde - tegen Roeselare (3-1) en gunden Gent en Menen daarna geen set: twee keer 3-0. Heuse bewijzen van veel kracht. Zo is Achel, tweedejaars in de reeks, de revelatie bij het begin van het seizoen. Vanavond moet Roeselare in 'De hel van het Noorden' op zijn hoede zijn voor een nieuwe prik. Roeselare kon wel de return van de bekermatch winnen en zich zo plaatsen voor de halve finales tegen Maaseik en start ook vanavond als de favoriet.

