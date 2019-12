Exclusief voor abonnees Achab pakt olympisch ticket TAEKWONDOKA 09 december 2019

Jaouad Achab heeft zijn olympisch ticket voor Tokio 2020 beet. De 27-jarige taekwondoka ging er op de Grand Prix-finale in Moskou al in de kwartfinale uit, maar hij stelde wel zijn vijfde plek op de olympische ranking veilig, die toegang verleent tot de Spelen. De Europese kampioen in de categorie tot 63 kilo mag zich zo opmaken voor zijn tweede Spelen. Bij zijn debuut in Rio in 2016 stelde de Belg met Marokkaanse roots teleur met een vijfde plek. (VH)