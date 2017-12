Accent Jobs koopt vervolging Luxleaks af 00u00 0

De Belgische groep van uitzend- en selectiekantoren Accent Jobs for People betaalt een miljoenenschikking voor een belastingconstructie die ze opzette in Luxemburg. Die kwam drie jaar geleden aan het licht dankzij het LuxLeaks-onderzoek en liet toe tientallen miljoenen euro's winst naar Luxemburg te halen, waar het gros onbelast bleef. Hoewel de Luxemburgse fiscus daar in 2009 mee instemde, opende het West-Vlaamse gerecht een onderzoek na de LuxLeaks-onthulling eind 2014. Nu sluit Accent Jobs een akkoord met de fiscus en het gerecht. Daardoor zou meer dan 20 miljoen euro naar de staatskas vloeien.