Academie zoekt directeur 17 maart 2018

Stad Geel gaat over tot het aanleggen van een wervingsreserve voor de periode van 2 jaar voor de functie van directeur voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans. Eind februari raakte bekend dat huidig directeur Geert Philips vanaf april in de academie van Mortsel aan de slag gaat. De voorwaarden en de functieomschrijving vind je op https://amwd.geel.be of bij de dienst onderwijs van stad Geel. De indiensttreding (gepland voor 1 september 2018) gebeurt in tijdelijk verband als waarnemend directeur. (WDH)