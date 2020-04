Exclusief voor abonnees Academicus van de bovenste plank Mathias Dewatripont 07 april 2020

Als Franstalige econoom mag je nog zo goed zijn in je vak, in Vlaanderen zal niemand je naam onthouden. Nochtans is de ULB-professor één van kandidaten om ons land ooit nog eens een Nobelprijs op te leveren. Hij heeft alvast genoeg samengewerkt met internationale collega's die het zo ver hebben geschopt. Dewatripont lag tegelijk met Wunsch in de weegschaal om bij de Nationale Bank te promoveren naar de job als gouverneur. Maar na de verkiezingen van 2014 bleek zijn PS-stempel de verkeerde kleur te hebben. Zijn specialiteit is de stabiliteit van het financiële systeem, wat goed van pas kwam tijdens de bankencrisis en de eurocrisis. Ook nu zal de academicus snel genoeg de belangrijkste economische data uit het hoofd kunnen opsommen, wanneer de exit-groep beslissingen probeert te nemen.

