AC Milan wil praten over aankoopoptie Saelemaekers 08 april 2020

AC Milan is volgens Italiaanse media niet geneigd om de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro op Alexis Saelemaekers (20) zomaar te lichten. Dat leek nochtans een uitgemaakte zaak - bij bepaalde prestaties was Milan zelfs verplicht - maar door de staking van de Serie A zijn die voorwaarden niet ingevuld. Milan wil nu met Anderlecht praten om de speler goedkoper aan te trekken. Het betaalde al 3,5 miljoen euro aan huurgeld. Zijn entourage is ervan overtuigd dat Saelemaekers ook volgend seizoen in Milaan voetbalt. (PJC)