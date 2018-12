AC Milan moet uitsluiting vrezen 15 december 2018

00u00 0

AC Milan kende al betere tijden. Donderdag werd de Italiaanse club op basis van doelpuntensaldo uit de Europa League geknikkerd, gisteren besliste de beroepskamer van de UEFA dat Milan in 2021 zijn begroting in evenwicht moet hebben, of het mag één seizoen niet deelnemen aan Europese competities. Door de inbreuken op de 'financial fair play' houdt de UEFA ook 12 miljoen euro inkomsten van dit seizoen uit de Europa League in. (VDVJ)