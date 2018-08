ABVV-voorzitter wil algemene staking 2 oktober 28 augustus 2018

00u00 0

Komt er op dinsdag 2 oktober een algemene staking? Als het van ABVV-voorzitter Robert Vertenueil afhangt wel. De socialistische vakbondsleider wil actie voeren tegen de arbeidsdeal - met daarin een degressief uitkeringssysteem voor langdurig werklozen-, tegen de regeling van de zware beroepen en tegen de pensioenhervorming. Op 2 oktober zijn er al vakbondsacties gepland en loopt er een stakingsaanzegging. Die kan dus omgevormd worden tot een algemene staking, is de redenering. Al is dat nog niet zeker, benadrukt het ABVV. Vandaag komt het federale bureau bijeen om zich over de kwestie te buigen. "Daarna zijn het onze leden die beslissen", aldus woordvoerster Gina Heyrman. De vakbond hoopt daarna ook het christelijke ACV te mobiliseren, maar die spreken zich voorlopig niet uit. (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN