Exclusief voor abonnees ABVV-voorzitter veroordeeld voor wegblokkade 27 juni 2019

Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt is ook in beroep schuldig bevonden aan het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Op de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische bond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven. Er ontstonden lange files en polderdorp Lillo werd zelfs helemaal van de buitenwereld afgesloten. Volgens de rechters zorgden de blokkades voor gevaarlijke verkeerssituaties.

