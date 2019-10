Exclusief voor abonnees ABVV vindt 100 euro extra "een aalmoes", dus gaan minimumlonen niet omhoog 23 oktober 2019

De minimumlonen in ons land gaan voorlopig niet omhoog. De socialistische vakbond ABVV heeft gisteren - alweer - een voorstel over een verhoging met 1,1% afgewezen, wegens onvoldoende. Door de weigering kan de Nationale Arbeidsraad de minimumlonen dus niet verhogen, ondanks het vorig jaar bereikte loonakkoord. Door het uitblijven van een akkoord lopen 98.000 mensen met een minimumloon zo'n 100 euro per jaar mis. Maar volgens ABVV is dat "een aalmoes". De socialistische vakbond is er voorts ook niet voor te vinden dat het dossier van de opzegtermijnen wordt gekoppeld aan de verhoging van het minimumloon. (SSL)