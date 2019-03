ABVV schaart zich achter vrouwenstaking 02 maart 2019

Na de christelijke vakbond ACV steunen ook de socialistische collega's van ABVV de vrouwenstaking van 8 maart. Dat is een initiatief van het 'Collecti.e.f 8 maars'. De liberale vakbond ACLVB liet eerder weten de vrouwenstaking, die plaatsvindt op de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten, niet te zullen ondersteunen. De vakbonden verwijzen naar een reeks 'discriminatiemechanismen' die werkneemsters ondervinden op de arbeidsmarkt - van de studierichting over de beroepskeuze en de verdeling werk- en gezinsleven tot het glazen plafond. "In 2017 sloegen deze elementen samen een loonkloof van 20% en een pensioenkloof van 28%", klinkt het. Op 8 maart staan in verschillende steden acties gepland. Om 17 uur start aan het Centraal Station in Brussel een Wereldvrouwenmars.

