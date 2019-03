ABVV keurt loonakkoord af 20 maart 2019

De Algemene Centrale van het ABVV, één van de grootste afdelingen van de socialistische vakbond, keurt het loonakkoord af. 78 procent van de regionale afdelingen vindt het voorstel dat de top van de vakbonden en werkgevers in februari bereikten, onvoldoende. Volgens die deal mogen de lonen dit en volgend jaar met 1,1% stijgen bovenop de index. Het verzet van de Algemene Centrale betekent weinig goeds: de kans is groot dat ook het ABVV het volgende week verwerpt. Eerder liet ook de top van de Franstalige vleugel al horen dat het akkoord een onvoldoende krijgt. Om geldig te zijn, moet het loonakkoord door alle vakbonden en werkgeversorganisaties worden goedgekeurd. Al kan aan een rood licht van alleen het ABVV misschien nog een politieke mouw gepast. Als ook het ACV - de grootste vakbond - tegen stemt, is het niet duidelijk hoe het verder moet. Op 26 maart schenken de bonden klare wijn.

