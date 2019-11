Exclusief voor abonnees Abt van Orval is nieuwe bisschop van Gent 28 november 2019

Lode Van Hecke (69) wordt de nieuwe, 31ste bisschop van Gent. Hij volgt Luc Van Looy op, die op zijn 79ste met pensioen gaat. Van Hecke werd gekozen door paus Franciscus en was tot nu abt van de abdij van Orval. Het gebeurde nooit eerder dat een abt bisschop werd. Op zondag 23 februari wordt hij in de Sint-Baafskathedraal van Gent tot bisschop gewijd door kardinaal Jozef De Kesel. Voor het eerst wordt daarmee in België een trappistenmonnik bisschop. Dat is zeer uitzonderlijk. In de hele wereld zijn er momenteel slechts twee andere trappistenmonniken met diezelfde functie. (VDS)

