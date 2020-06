Exclusief voor abonnees Absurd: Virton-Beerschot moet herspeeld worden 06 juni 2020

Veel gekker moet het niet worden: het BAS besliste gisteren dat de 1B-wedstrijd tussen Virton en Beerschot toch moet worden herspeeld. De match eindigde op 25 januari op 1-0, maar de winnende treffer van Virton kwam er na een te snel genomen vrije trap. Beerschot vocht de nederlaag aan en kreeg gelijk van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB: herspelen. Virton stapte vervolgens naar het BAS, maar dat bevestigt nu de beslissing van de Geschillencommissie. Voor Beerschot heeft het geen belang, zij behouden sowieso de tweede periodetitel in 1B. Virton kan, mits winst, nog over Westerlo wippen en eerste eindigen in het algemeen klassement. Dat is niet zonder belang, want als de promotiefinale van 1B niet kan worden gespeeld, wil de Pro League de algemene eindwinnaar laten promoveren. Virton kreeg weliswaar geen nieuwe proflicentie, maar heeft nog een beroepsprocedure lopen bij het BAS... Het is wel totaal onduidelijk hoe Virton-Beerschot dan moet worden afgewerkt. (KDC)

