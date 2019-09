Exclusief voor abonnees Absenteïsme heeft plafond bereikt 26 september 2019

00u00 0

Het absenteïsme van de werknemers in de Belgische privésector lijkt niet langer toe te nemen. Op een gemiddelde werkdag waren in de eerste helft van dit jaar iets meer dan 7 op de 100 personeelsleden afwezig door ziekte of een privéongeval, zo blijkt uit gegevens van meer dan 25.000 werkgevers en 200.000 werknemers die hr-dienstverlener Securex onderzocht. Tussen 2008 en 2017 kende het langdurige absenteïsme nog elk jaar een significante stijging, maar die is gestopt in 2018. En de cijfers lijken ook dit jaar stabiel te blijven.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis