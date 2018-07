Abrams weg bij Australië 28 juli 2018

Eric Abrams is niet langer technisch directeur van de Australische voetbalbond. Dat is een gevolg van budgettaire herschikkingen, maar de Limburger is niet verbitterd. "Mijn vertrek is correct afgehandeld en dus onthoud ik vooral de fantastische ervaring", aldus Abrams. (PJC)