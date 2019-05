Exclusief voor abonnees Abou Jahjah stopt als politicus en activist 28 mei 2019

De Belgische Libanees Dyab Abou Jahjah (47) geeft er de brui aan als politicus en activist. Hij wist met zijn partij Be.One geen zetel in het Brusselse Parlement te bemachtigen. "Ik blijf mijn mening geven over politiek, maar als activist of politicus is dit nu het einde", zegt hij. Wel blijft hij zijn partij ondersteunen. "Ik ben overtuigd dat Be.One volgende keer zal doorbreken."

