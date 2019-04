Exclusief voor abonnees Abou Jahjah ondervraagd over tweets Palestina 03 april 2019

Dyab Abou Jahjah, voorzitter van de politieke partij Be.One, is gisteren ondervraagd door de politie over enkele tweets. Dat gebeurde op verzoek van het Brusselse parket. Het onderzoek spitst zich toe op zijn standpunten op sociale media in verband met de Palestijnse zaak en de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. "Het gaat onder meer over een tweet die werd gepost ter ondersteuning van het Palestijnse verzet", zegt Abou Jahjah. "Dit is een duidelijke poging tot intimidatie, net na de indiening van onze lijst voor de regionale Brusselse verkiezingen aan Nederlandstalige kant", meent hij. (IBO)