Abou Jahjah gaat voor 'be.one' 08 februari 2018

00u00 0

Dyab Abou Jahjah, gewezen Agalev-senator Meryem Kaçar en Hilde Sabbe, ex-journaliste van Het Laatste Nieuws, zullen onder de naam be.one deelnemen aan de komende lokale en parlementsverkiezingen in Vlaanderen en Brussel. Ze willen zeker in een aantal grote steden opkomen, zoals Antwerpen, Gent, mogelijk Mechelen en enkele plaatsen in Limburg. In Brussel zal de partij in een aantal grotere gemeenten opkomen. Be.one profileert zich als een post-kapitalistische partij die pleit voor radicale gelijkheid. Werk, basisonderwijs en huisvesting ziet ze als rechten voor iedereen. Ze pleit voor de overdracht van de personenbelastingen naar de plaats waar men werkt, meertalig onderwijs met ook een plaats voor de moedertaal van de allochtone kinderen en een 'massieve' overdracht van gemeentelijke bevoegdheden naar het gewestelijk niveau.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN