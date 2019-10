Exclusief voor abonnees Abortus voortaan legaal in Noord-Ierland, dankzij gebrek aan regering 22 oktober 2019

Abortus en het homohuwelijk zijn sinds vandaag legaal in Noord-Ierland - ondanks verwoede pogingen van kerkleiders en politici om de wetswijzigingen tegen te houden. Oorzaak van de nieuwe regels is het gebrek aan een regering in Noord-Ierland, waar de partijen nu al 2,5 jaar kibbelen over de formatie. Daarom had het Britse parlement ingegrepen. Als er tegen 21 oktober middernacht geen nieuwe regering gevormd zou worden, zouden de wetswijzigingen doorgaan. Met de nieuwe wet kunnen vrouwen hun zwangerschap stopzetten als er een risico bestaat voor hun gezondheid of die van de foetus, na verkrachting of na incest. Ook kunnen twee mensen van hetzelfde geslacht in Noord-Ierland voortaan straffeloos trouwen. In het Verenigd Koninkrijk is abortus al sinds 1967 toegelaten, het homohuwelijk werd er in 2014 legaal.

