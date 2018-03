Abonnement Netflix en Spotify ook geldig op reis 28 maart 2018

Vanaf zondag zullen abonnees van pakweg Netflix of Spotify hun favoriete televisieseries of muziekalbums niet meer hoeven te missen wanneer ze op reis zijn in de Europese Unie. Tot nu toe was dat soms wel het geval, omdat de rechten vaak verkocht werden op territoriale basis. Dankzij nieuwe Europese regels is die ergernis dus bijna van de baan. De regels gelden in eerste instantie voor betaaldiensten. Ook zij zullen daar volgens de EU wel bij varen, omdat ze hiervoor niet steeds licenties voor andere lidstaten moeten kopen. Aan het aanbod verandert er niets. Een Belgische abonnee zal overal toegang hebben tot de catalogus van zijn thuisland.