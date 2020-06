Exclusief voor abonnees Abonnees krijgen plek op shirt 05 juni 2020

Het aftellen kan stoppen. Antwerp FC trapt vanmorgen namelijk z'n abonnementencampagne voor komend seizoen op gang. Abonnees die hun seizoenskaart verlengen, krijgen heel wat in de plaats, zo blijkt. "De foto's van onze abonnees zullen namelijk geïntegreerd worden in de rugnummers van de spelers", vertelt Dimitri Huygen, Business en Communications Manager op de Bosuil. Daarnaast zal Antwerp in de toekomst ook een tegemoetkoming voorzien afhankelijk van de verdere evolutie van de pandemie, het competitieformat... "Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen we dit naar onze abonnees communiceren."

