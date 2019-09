Exclusief voor abonnees Abdi 5de in 'Great North Run' 09 september 2019

ATLETIEK

Bashir Abdi werd in de 'Great North Run', een halve marathon in Newcastle, vijfde in 1.01.11. Hij probeerde lange tijd de latere winnaar Mo Farah (59.07) te volgen, maar begaf na zowat vijftien kilometer. (VORE)