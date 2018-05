Abdeslam vecht 20 jaar celstraf niet aan 15 mei 2018

Salah Abdeslam (28) legt zich neer bij zijn veroordeling tot 20 jaar cel wegens poging tot moord in een terroristische context. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Mary. De terrorist had nog tot volgende week woensdag tijd om zijn straf aan te vechten, maar heeft beslist dat hij de gerechtelijke strijd staakt. "Het is de uitdrukkelijke wens van mijnheer Abdeslam zelf om geen beroep aan te tekenen", zegt Mary. Abdeslam en zijn kompaan Sofien Ayari werden op 23 april veroordeeld omdat ze op 15 maart 2016 schoten op politiemensen die een huiszoeking wilden doen in Vorst. Drie politiemensen raakten daarbij gewond, van wie één ernstig. Abdeslam kwam tijdens zijn proces al niet meer luisteren naar de uitspraak. Hij verklaarde op de eerste zitting dat hij "Allah als zijn enige rechter beschouwt". (BJM)

