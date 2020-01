Exclusief voor abonnees Abdeslam tijdens vlucht na aanslag parijs "geïnterviewd door Belgische tv" 11 januari 2020

00u00 0

Terreurverdachte Salah Abdeslam is toen hij uit Parijs wegvluchtte na het bloedbad daar geïnterviewd door een Belgisch televisiestation. Dat beweerde hij tenminste tegenover celgenoten. Het enige overlevende lid van het commando dat op 13 november 2015 toesloeg in Parijs zou daags na de terreur bij een grenscontrole aangeproken zijn. "De journaliste vroeg me of ik het normaal vond dat er versperringen waren opgeworpen", is volgens de Franse krant 'Le Parisien' te horen op geluidsopnames die de Staatsveiligheid heeft gemaakt toen hij in 2016 opgesloten zat in de gevangenis van Brugge. "Ik heb gezegd dat ik dat gezien de omstandigheden normaal vond", zou Abdeslam nog hebben gezegd. Dat hij tot drie keer is tegengehouden terwijl hij naar Brussel terugkeerde, was al bekend. Maar op dat ogenblik was zijn foto nog niet op grote schaal verspreid. Abdeslam vertelde zijn medegevangenen ook hoe hij de nacht doorbracht in de hal van een gebouw in Châtillon, alvorens hij de dag nadien werd opgepikt door twee Molenbeekse kompanen. Om zijn honger die avond te stillen, trok hij naar een plaatselijke McDonald's, waar hij een 'fish menu' bestelde.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis