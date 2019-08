Exclusief voor abonnees Abdeslam nu ook vervolgd voor 22/3 07 augustus 2019

Salah Abdeslam (29) is nu ook in verdenking gesteld voor de aanslagen van 22 maart 2016 in ons land. "Hij wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering in het kader van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek", zegt het federaal parket. Tot nu moest Abdeslam alleen verantwoording afleggen voor de aanslagen in Parijs in 2015. Abdeslam is de enige overlevende terrorist van die raid. Hij werd op 18 maart 2016 opgepakt - vier dagen vóór het bloedbad in ons land. De speurders vonden niet genoeg bewijs om zijn betrokkenheid bij die aanslagen aan te tonen. Maar omdat hij nauwe banden onderhield met Sofien Ayari - een andere verdachte van 22/3 -wil het gerecht hem nu ook voor de rechtbank. Het proces begint wellicht volgend jaar in het oud-hoofdkwartier van de NAVO. (BJM)

