AbbVie licht optie op Argenx-middel 23 augustus 2018

Argenx was gisteren binnen de Bel20 de grootste stijger. Het Gentse biotechbedrijf veerde op nadat de Amerikaanse farmareus AbbVie de optie lichtte om de klinische testen en commercialisering van middel ARGX-115 voor zijn rekening te nemen.

ARGX-115 is een immuno-oncologisch antilichaam, dat in staat wordt geacht om het menselijk afweersysteem te verbeteren, zodat kankercellen geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. AbbVie en Argenx werken al sinds 2016 samen aan de preklinische ontwikkeling van dat antilichaam. Nu heeft AbbVie beslist om ook in de volgende fases, de klinische testen en de eventuele commercialisering, de partner te zijn van Argenx. En de kosten te dragen. Als het middel ooit de markt zal bereiken, kan dat Argenx 625 miljoen dollar opleveren. Daar kunnen ook nog royalty's bovenop komen en de groep mag de op ARGX115-gebaseerde producten promoten in Europa en Zwitserland.