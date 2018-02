AB INBEV 16 februari 2018

JP Morgan verlaagt het koersdoel van 87 tot 80 euro, maar behoudt het koopadvies. Het beurshuis is bezorgd over de afkalvende verkopen in de VS. Vaste waarden Budweiser en Bud Lite verkochten 6% minder. Ook de zwakke dollar maakt het AB InBev lastig.