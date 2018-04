AB InBev zweert bij schuldafbouw 26 april 2018

Aandeelhouders van AB InBev hoeven voorlopig niet te rekenen op een flink hoger dividend. Over 2017 wordt net als de voorbije jaren een brutodividend van 3,6 euro per aandeel uitgekeerd. De reden is de schuldenberg die AB InBev heeft opgebouwd om SAB Miller over te nemen. Daardoor torst de brouwer een schuldgraad die eind vorig jaar 4,7 maal de brutobedrijfswinst bedroeg. Topman Carlos Brito heeft een intern plan opgesteld om die schuld terug te dringen naar 2 maal de brutobedrijfswinst. Dat is de prioriteit. "Op korte termijn zal de dividendgroei bescheiden blijven", gaf Brito gisteren aan op de algemene vergadering. Tijdens die vergadering hebben aandeelhouders ingestemd met een hogere vergoeding voor bestuursvoorzitter Olivier Goudet. Hij ontvangt vanaf dit jaar een vaste vergoeding van 187.500 euro of 25% meer dan vorig jaar. De andere bestuurders blijven een vaste vergoeding van 75.000 euro ontvangen.

