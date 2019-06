Exclusief voor abonnees AB InBev wint miljoenenzaak van fiscus 22 juni 2019

De Brusselse rechtbank heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) ongelijk gegeven in een geschil met het bedrijf Ampar, een dochterbedrijf van de Braziliaanse brouwerijgroep Ambev, deel van AB InBev. Volgens de BBI maakte Ampar onterecht gebruik van een zogenaamde 'excess profit ruling', waarbij slechts 20% van de internationale winst die bij Ampar toekomt, in België wordt belast. Volgens de rechtbank is dat niet bewezen. De BBI had Ampar voor 2011 en 2012 een bijkomende belasting van 30,44 miljoen euro opgelegd, maar volgens de rechtbank was die claim onterecht.