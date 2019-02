AB InBev slokt bekende biersite helemaal op 06 februari 2019

RateBeer.com, één van de invloedrijkste bierwebsites ter wereld, is volledig in handen van AB InBev. De brouwer had eerder al een minderheidsbelang, maar heeft nu alle overige aandelen opgekocht. Met zijn miljoenen recensies van honderdduizenden bieren is RateBeer een enorm vat vol data. Dankzij de aanwinst weet AB InBev voortaan nog beter welk bier waar populair is en bij wie. De site is ook bekend om haar awards voor beste bieren, brouwerijen en cafés. Westvleteren 12 dankt z'n faam deels aan RateBeer, dat de Belgische trappist jarenlang bovenaan z'n top 50 plaatste. Niet alle bierliefhebbers reageren enthousiast op het nieuws. Ze vragen zich af hoe onafhankelijk een site die bier recenseert kan zijn als die in handen is van een brouwer.

