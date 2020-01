Exclusief voor abonnees AB InBev pompt geld in brouwopleiding KU Leuven 24 januari 2020

Aan de KU Leuven wordt vanaf volgend academiejaar een internationaal postgraduaat in mouten en brouwen gegeven. De leerstoel 'AB InBev Chair in Malting and Brewing' zal in samenwerking met de grootste bierbrouwer ter wereld worden ingericht. Het Engelstalige programma mikt op een nationaal en internationaal studentenpubliek, met een masterdiploma (bio)ingenieurswetenschappen of exacte wetenschappen. De opleiding duurt één jaar en bestaat uit tien vakken, die gegeven worden door experten van de KU Leuven, telkens aangevuld met een expert uit de industrie. Studenten krijgen zo de kans om diepgaande theorie te koppelen aan praktijkervaring en kennis op industriële schaal.

