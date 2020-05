Exclusief voor abonnees AB InBev maakt reservatie-app 27 mei 2020

Brouwerij AB InBev werkt aan een app die klanten straks kunnen gebruiken in haar cafés. "We zijn bezig met het ontwikkelen van een gratis online reservatietool, waarmee klanten via hun gsm ook online het menu van de zaak kunnen raadplegen. Ze zullen er ter plaatse ook mee kunnen bestellen en betalen, om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden."