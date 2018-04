AB InBev koopt Britse webwinkel 21 april 2018

Kennis is macht. Ook voor een brouwer als AB InBev. En dus koopt de biergigant steeds meer bedrijfjes op die data genereren van bierliefhebbers. Via zijn innovatie-vehikel ZX Ventures heeft de brouwer nu het Britse Atom Group aangekocht. Dat is niet alleen een producent van sterkedrank, het bedrijfje baat ook een webwinkel voor sterkedrank uit en beschikt over een verkoopsteam om de producten (gin, whisky) in te voeren in de VS. De voorbije maanden heeft AB InBev verschillende van deze online bedrijven opgekocht, zoals de grootste Franse online distributeur Saveur Bière en de online bierwinkel Hopt.be. Ook het recensie-platform Ratebeer en het Israëlische WeissBeerger, dat meetapparatuur in cafés zet, is door AB InBev overgenomen. Doel: zoveel mogelijk data verzamelen over de bierliefhebbers, om nog beter op zijn behoeften te kunnen inspelen. (FrD)

