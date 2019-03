AB InBev houdt Duitse brouwerijen 21 maart 2019

00u00 0

AB InBev gaat zijn Duitse brouwerijen Diebels en Hasseröder niet verkopen. Begin vorig jaar was er een akkoord met de investeringsgroep CK Corporate Finance om de brouwerijen voor 200 miljoen euro over te nemen. Maar de investeerder kreeg de financiering niet rond. Daarop werd het verkoopproces opnieuw opgestart, maar de enige overblijvende kandidaat-koper wil minder geld op tafel leggen. Daarom wordt de hele verkoop nu afgeblazen. De bierreus krijgt overigens met Marty Barrington (65), de gewezen CEO en voorzitter van tabaksfabrikant Altria, een nieuwe voorzitter. Hij was al bestuurder bij AB InBev en volgt de Fransman Olivier Goudet op. Naast Goudet stappen nog drie bestuurders op, onder wie de Belg Stéfan Descheemaeker. Zo blijven er nog drie Belgen over in de raad van bestuur van AB InBev: Paul Cornet de Ways Ruart, Grégoire de Spoelberch en Alexandre Van Damme.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen