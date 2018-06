AB InBev gaat strijd aan met... schadelijk alcoholgebruik 08 juni 2018

Uitgerekend AB InBev, 's werelds grootste brouwer, wil de onverantwoorde alcoholconsumptie in Leuven met 10 procent doen dalen. "Schadelijk alcoholgebruik is een slechte zaak en moet worden vermeden", zegt CEO Carlos Brito. Samen met de stad Leuven, de universiteit en het universitair ziekenhuis stelde hij gisteren 'Lazarus, een nuchtere kijk op drinken' voor. Onder die naam zullen de vier partners de komende jaren preventieve acties opzetten die overmatig drinken bij jonge en kwetsbare inwoners tegengaan. Brito en co willen onder meer een screeningsprogramma uitrollen onder huisartsen. Er is ook al een bevraging georganiseerd om het drankgebruik van de Leuvenaars in kaart te brengen.

