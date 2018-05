AB InBev gaat Hoegaarden in Vietnam brouwen 18 mei 2018

Brouwerijgigant AB InBev gaat Hoegaarden in Vietnam brouwen. Het is na Rusland en China het derde land buiten België waar het witbier zal gebrouwen worden. De keuze voor Vietnam als nieuwe brouwland voor Hoegaarden, is geen toeval. De voorbije vijf jaar is de verkoop van Hoegaarden met 35% toegenomen. Die groei zit voor een deel in Azië, waar Hoegaarden aan populariteit wint. De zoetere toets van het witbier leunt dicht aan bij de voorkeur van Aziaten. Door het succes wil AB InBev het bier nu ook lokaal produceren. "We willen er nog dit jaar mee beginnen", zegt Graig Maclean, commercieel manager van AB InBev in Zuidoost-Azië. Vermoedelijk zal Hoegaarden gebrouwen worden in de fabriek in de zuidelijke provincie Binh Duong, die AB InBev recent van SAB Miller overnam. Het verlies aan volume voor de fabriek in Altenaken (Hoegaarden) zal slechts een zeer beperkte impact hebben op het personeelsbestand, zegt woordvoerster Laure Stuyck. Hoegaarden hoopt dat verlies te compenseren door de verdere groei van het witbier. (FrD)

HLN