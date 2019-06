Exclusief voor abonnees AB InBev bouwt cyberfort 14 juni 2019

Bierreus AB InBev richt een eigen afdeling voor cyberveiligheid op na een stijgend aantal hacks en inbraakpogingen van computercriminelen. De nieuwe divisie wordt neergeplant in het Israëlische Tel Aviv, waar zal worden onderzocht hoe eventuele aanvallen kunnen worden afgewend. Israël geldt als één van de meest geavanceerde landen voor cyberveiligheid. Veel multinationals hebben er al een cybersecurityafdeling of namen er beveiligingsbedrijfjes over.