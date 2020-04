Exclusief voor abonnees Aarzel niet om deel te nemen, maar blijf in uw kot 03 april 2020

Wil je dat de helikopter ook over jouw huis of werkplek vliegt en Vlaanderen zo een teken van warmte geven, stuur dan een foto of video door via www.hln.be/ronde. Aan de hand van de inzendingen wordt een vluchtplan voor de helikopter uitgestippeld. "Belangrijk daarbij is uiteraard wel dat je ook nu de maatregelen blijft respecteren", zegt Koen. "Troep niet samen, blijf zo veel mogelijk in uw kot en houd afstand. Dit is geen reden om met vrienden en familie een barbecue te organiseren!"

