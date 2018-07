Aartsbisschop verdient 9.300 euro, priester 1.800 07 juli 2018

Als hoofd van de katholieke geloofsgemeenschap in ons land verdient aartsbisschop Joseph De Kesel jaarlijks 112.170 euro omgerekend is dat een bruto-maandloon van 9.348 euro. Dat blijkt een onderzoek van de krant 'La Dernière Heure'. Eén trapje lager in de hiërarchie strijken bisschoppen jaarlijks 90.442 euro op, goed voor een brutoloon van 7.536 euro. De vicaris-generaal of kanunnik klokt af op 2.791 euro per maand. Onderaan op de loonladder staan priesters en pastoors die het moeten stellen met 1.833 euro per maand. Aanvullend hebben zij wel recht op een eindejaarspremie, vakantiegeld en een woning of woonbudget.