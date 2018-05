Aartsbisschop denkt na over alternatief huwelijk voor holebi's 07 mei 2018

In een recent gesprek met de holebigemeenschap heeft aartsbisschop Jozef De Kesel gezegd dat hij nadenkt over een alternatief voor het homohuwelijk. Een kerkelijke 'zegening' ziet hij niet zitten, omdat dat te veel op de 'inzegening' van een huwelijk zou lijken. Voor holebikoppels die toch een kerkelijk symbool willen, ziet De Kesel eerder heil in een 'dankviering' of 'gebedsviering'. Een uitwisseling van de ringen kan dan weer niet. Niettemin gaat de kardinaal met zijn visie dat de katholieke kerk holebi's meer moet respecteren, ook in de beleving van hun seksualiteit, verder dan het officiële standpunt van het Vaticaan. Daar vindt men dat homo's geen seks mogen hebben.