Aarde in Lombok blijft beven 20 augustus 2018

De aarde blijft maar beven in Lombok. Twee weken nadat op het Indonesische eiland 460 mensen het leven lieten na een aardschok met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter, volgden dit weekend in nog geen 12 uur tijd nog eens twee bevingen. De zwaarste vond gisteravond om 22.56 uur lokale tijd plaats en had ook een kracht van 6,9. "We hebben het tot hier gevoeld", zegt Vlaming Bregt Vyvey die met zijn vriendin Karen Somers op buureiland Bali verblijft. "We moesten het hotel uitlopen." Bij de eerste naschok viel op Lombok één dode, over slachtoffers van de tweede is nog niets bekend. Bij de zware aardbeving van 5 augustus vielen 7.800 gewonden en moesten 417.000 mensen hun huis verlaten. Het eiland is sindsdien herschapen in een rampgebied. (FT)

