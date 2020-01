Exclusief voor abonnees Aardbeving nabij Iraanse kerncentrale 09 januari 2020

00u00 0

Alsof een dodelijke vliegtuigcrash en een bijna-oorlogssituatie met Amerika nog niet voldoende zijn, heeft de aarde gisteren ook nog gebeefd in Iran. De aardbeving van magnitude 4,5 deed zich gisterochtend rond 4.19 uur onze tijd voor in het zuidwesten van Iran. De beving gebeurde op een diepte van 10 kilometer en op 17 kilometer ten zuidoosten van de stad Borazjan. De aardschok was ook voelbaar in Bushehr, waar zich een kerncentrale bevindt. Zeven mensen raakten gewond. Er zijn nog geen berichten over schade, aldus het Iraanse staatspersagentschap IRNA.