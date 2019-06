Exclusief voor abonnees Aardbeving in Mol door boorproject 25 juni 2019

In Mol heeft zich zondagavond een aardbeving voorgedaan met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Die veroorzaakte geen schade, maar was wel licht voelbaar in de omgeving. De inwoners en het gemeentebestuur van Mol zijn ongerust. De beving was immers een gevolg van een geothermieproject dat de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) er uitvoert. Daarvoor wordt naar warm water geboord. Het is ook niet de eerste keer dat de geothermiecentrale een aardbeving veroorzaakt. "Wij begrijpen als gemeentebestuur de ongerustheid die bij een aantal inwoners leeft na de aardbeving. Het gemeentebestuur vraagt dat VITO met spoed en in volledige transparantie onderzoekt of en welke risico's er bestaan op gelijkaardige of sterkere aardbevingen in de toekomst", zegt Mols burgemeester Wim Caeyers.

