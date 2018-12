Aardbeiteler stookt chemische drugs 'Eigen kweek' in 't echt 18 december 2018

In een aardbeienkwekerij in het Oost-Vlaamse Melsele heeft de politie een groot drugslabo ontmanteld. Dat was goed voor de productie van enkele honderden liters amfetamines - gebruikt voor de aanmaak van speed - per dag. Bij de ontmanteling werden liefst elf vrachtwagens ingezet om alle materiaal af te voeren. Aardbeiteler Herman V.O. (52) is aangehouden. Vermoedelijk is hij in het drugswereldje gerold door een Limburgse collega, die ook in de cel zit. De twee trokken de aandacht door grote sier te maken met geld dat ze onmogelijk konden hebben verdiend door groenten en fruit te telen. V.O. had het voordien moeilijk om het hoofd boven water te houden en is wellicht gezwicht voor het geld dat de bende hem bood. (PKM)

