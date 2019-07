Exclusief voor abonnees Aardappelteelt al derde jaar op rij in problemen door droogte 25 juli 2019

De landbouw zit met de handen in het haar: al voor het derde jaar op rij dreigt de aardappeloogst bijzonder pover uit te vallen door de droogte. Percelen die normaal een goeie 40 ton per hectare opleveren, geven nu gemiddeld maar tussen 20 en 25 ton. Ook voor de maïs en de uien is het droge weer een probleem. "Sommigen beregenen hun akkers, maar er is een uitgebreid captatieverbod in veel regio's", zegt Sofie Scherpereel van landbouwsite Agripress. "Bovendien kost het geld én tijd. En niemand komt tussen."

