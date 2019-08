Exclusief voor abonnees Aanwinst Roofe: "Hou van verzorgd voetbal" 08 augustus 2019

00u00 0

Vincent Kompany als lokmiddel. Voor Kemar Roofe (26) was de aanwezigheid van de speler-manager een belangrijke reden om Leeds in te ruilen voor Anderlecht. "Hij is een gerespecteerd figuur." Wat voorts aansprak, was 'het project': "Ze willen hier snel terug naar de top, ook ik droom van Europees voetbal. En van de Premier League." Maar eerst charmeren in België: "Ik hou van verzorgd voetbal. Al zal het nog even voor ik dat kan laten zien: mijn enkelblessure is niet ernstig, maar ik heb tijd nodig." Anderlecht denkt dat Roofe op speeldag vijf tegen Genk inzetbaar zal zijn. (PJC)