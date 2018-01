Aanwinst nummer 4: JANGA 00u00 0

AA Gent legde na Anders Christiansen, Sigurd Rosted en de jonge doelman Anthony Swolfs zijn vierde winteraanwinst vast. Rangelo Janga legde voor de stage in Oliva al bevredigende medische en fysieke tests af, maar AA Gent wou de international van Curaçao op oefenkamp aan het werk zien voor een definitieve beslissing genomen werd. De 25-jarige targetspits maakte de voorbije week een behoorlijke indruk en tekent voor 3,5 jaar. Janga doorliep een ongebruikelijk parcours via Willem II en Excelsior, maar de voorbije tweeënhalf jaar maakte hij, eerst voor Dordrecht en later voor Trencin, 49 goals in 82 matchen. (RN)